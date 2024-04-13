Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, предупредил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил губернатор.

ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск

ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск

Ранее российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию нашей страны при помощи беспилотников. Дроны были поражены сразу в двух областях — Брянской и Белгородской.