ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск
В Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
Курск. Фото © Администрация Курска
Противовоздушная оборона приведена в готовность в Курской области в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом заявил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил земляков руководитель области.