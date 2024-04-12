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12 апреля, 05:50

ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск

В Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Курск. Фото © Администрация Курска

Курск. Фото © Администрация Курска

Противовоздушная оборона приведена в готовность в Курской области в связи с угрозой атаки беспилотников. Об этом заявил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — предупредил земляков руководитель области.

Губернатор Голубев: Системы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области
Губернатор Голубев: Системы ПВО отражают атаку дронов в Ростовской области

ВСУ ежесуточно предпринимают попытки прорвать эшелонированную российскую ПВО, используя БПЛА. Только за 11 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении 260 дронов противника.

Андрей Бражников
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