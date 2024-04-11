Российские средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников за сутки
Более 260 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за последние сутки. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 11 апреля, в пресс-службе Минобороны. На нашем счету также четыре перехваченных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
"А также три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США", — добавили в военном ведомстве.
Накануне Life.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России. По три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два — в Белгородской области и Мордовии, по одному — в Брянской и Липецкой областях.
VK / Минобороны России