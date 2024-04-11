Российские средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников за сутки

Более 260 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО за последние сутки. Такие данные озвучили журналистам в четверг, 11 апреля, в пресс-службе Минобороны. На нашем счету также четыре перехваченных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган".