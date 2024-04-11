Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили утреннюю атаку ВСУ на Брянскую область, уничтожив над регионом украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", — уточнили в ведомстве.

А за ночь, согласно сведениям Минобороны, средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России: по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два — в Белгородской области и Мордовии, по одному — в Брянской и Липецкой областях.