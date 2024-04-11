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11 апреля, 05:58

Глава Мордовии сообщил о последствиях ночной атаки дронов на регион

Здунов: Два БПЛА самолётного типа сбили над Мордовией, никто не пострадал

Противовоздушная оборона (ПВО) ночью сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Мордовией. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает в своём телеграм-канале глава республики Артём Здунов.

"Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два БПЛА. По оперативной информации, пострадавших нет", — проинформировал руководитель республики.

В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников
В Курской и Воронежской областях объявлена угроза атаки беспилотников

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ в шести регионах России: по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два — в Белгородской области и Мордовии, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

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Telegram / Міністерство оборони України

Андрей Бражников
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