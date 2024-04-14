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14 апреля, 05:13

Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны рано утром в воскресенье, 14 апреля, перехватили и уничтожили 10 беспилотников над Краснодарским краем.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — добавили в МО РФ.

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью

Чуть ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря. Речь шла о пяти БПЛА противника.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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