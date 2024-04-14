Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов
Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны рано утром в воскресенье, 14 апреля, перехватили и уничтожили 10 беспилотников над Краснодарским краем.
В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края", — добавили в МО РФ.
Чуть ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ над акваторией Чёрного моря. Речь шла о пяти БПЛА противника.
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