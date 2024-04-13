Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Курской области", — заявили в оборонном ведомстве.

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что объекты были уничтожены в Фатежском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.