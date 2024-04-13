Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью
Минобороны РФ: Два украинских беспилотника уничтожены над Курской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Курской области", — заявили в оборонном ведомстве.
Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что объекты были уничтожены в Фатежском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Ранее силы ПВО уже сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.
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