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13 апреля, 20:51

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью

Минобороны РФ: Два украинских беспилотника уничтожены над Курской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Курской области", — заявили в оборонном ведомстве.

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что объекты были уничтожены в Фатежском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

Ранее силы ПВО уже сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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