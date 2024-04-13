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13 апреля, 06:53

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны утром в субботу, 13 апреля, уничтожили один беспилотник над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением БПЛА самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.

Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что ПВО России уничтожила три украинских БПЛА над Белгородской областью. Это произошло днём 12 апреля.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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