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12 апреля, 15:03

Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках самолётного типа, которые были поражены средствами противовоздушной обороны. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолётного типа. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль", — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО около 17:00 мск был поражён один украинский беспилотный летательный аппарат.

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А около 16:50 мск российское оборонное ведомство сообщало о ещё одном сбитом вражеском дроне. При этом стоит отметить, что за сегодня это не единственная атака украинской стороны по региону. За ночь в Белгородской и Ростовской областях были сбиты 5 "птичек", а утром стало известно о ещё пяти вражеских БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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