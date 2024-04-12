Автомобиль повреждён при отражении атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках самолётного типа, которые были поражены средствами противовоздушной обороны. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"В Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолётного типа. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль", — говорится в сообщении.