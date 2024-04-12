Над Белгородской областью за утро сбили пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку дронов на Белгородскую область, уничтожив в небе сразу пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сказано в утреннем сообщении Минобороны России.

"Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.