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12 апреля, 07:39

Над Белгородской областью за утро сбили пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку дронов на Белгородскую область, уничтожив в небе сразу пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сказано в утреннем сообщении Минобороны России.

"Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск
ПВО приведена в готовность для отражения атаки БПЛА на Курск

ВСУ ежесуточно предпринимают попытки прорвать эшелонированную российскую ПВО, используя БПЛА. Только за 11 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении 260 дронов противника. А в ночь на 12 апреля четыре дрона были уничтожены в Ростовской области, ещё один — в Белгородской.


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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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