Средства ПВО России сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в публикации военного министерства.