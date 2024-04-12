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12 апреля, 14:37

Средства ПВО России сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в публикации военного министерства.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трёх дронов ВСУ над Белгородской областью, которыми Киев намеревался ударить по объектам на российской территории. Все вражеские беспилотники принадлежали к аппаратам самолётного типа.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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