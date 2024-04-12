Три украинских дрона сбили над Белгородской областью
МО РФ: ПВО России уничтожила три украинских БПЛА над Белгородской областью
Около 13:00 мск была пресечена попытка Вооружённых силы Украины атаковать беспилотниками самолётного типа объекты на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм канале.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сказано в сообщении Министерства.
Ранее ВСУ с помощью беспилотника провели атаку на здание "Газпрома" в Белгороде, повредив фасад дома. В результате взрыва пострадало двое мужчин. В больнице у них диагностировали осколочные ранения рук и ног
ТАСС / Полегенько Александр