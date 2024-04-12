Лукашенко припугнул Киев 10-кратными ударами возмездия за атаки дронов на Россию
Лукашенко: Украина получит десятикратный ответ, если будет забрасывать БПЛА в РФ
Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину, что если ВСУ продолжат атаковать российские объекты с помощью беспилотников, то ответный удар они будут получать в десятикратном размере. Об этом глава государства сказал журналистам во время своего визита в РФ.
"Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — подчеркнул белорусский лидер.
Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко высказался о попытках Украины победить Россию на поле боя после отказа от переговоров. Он счёл такой план тупиковым, напомнив о желании Москвы завершить всё миром. Александр Лукашенко со своей стороны заявил о готовности Белоруссии вклиниться в разговор двух держав. Также российский лидер прокомментировал удары по энергообъектам Украины, уточнив, что Россия была вынуждена отвечать на действия Киева.