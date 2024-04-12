Лукашенко припугнул Киев 10-кратными ударами возмездия за атаки дронов на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину, что если ВСУ продолжат атаковать российские объекты с помощью беспилотников, то ответный удар они будут получать в десятикратном размере. Об этом глава государства сказал журналистам во время своего визита в РФ.