Путин: Россия была вынуждена ответить на удары ВСУ по её энергообъектам

Россия была вынуждена ответить на удары Киева по объектам её энергетической инфраструктуры, хотя, исходя из гуманитарных соображений, зимой подобные цели не атаковала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Фрагмент встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео © Life.ru

"Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить", — объяснил российский лидер.

По его словам, удары по украинским энергообъектам нужно рассматривать как часть процесса демилитаризации, потому что это напрямую способствует ослаблению оборонно-промышленного комплекса противника.