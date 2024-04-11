Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по Украине
Путин: При необходимости Россия обратится к Белоруссии по украинскому вопросу
Президент России Владимир Путин заявил, что при наличии необходимости обратится к белорусскому лидеру Александру Лукашенко по теме переговоров с Украиной. Он отметил, что российская сторона продолжит консультации с Минском по этому вопросу.
"Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы за [переговоры]. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Почему я это говорю, потому что, если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться", — сказал Путин Александру Лукашенко на встрече в Кремле, добавив, что не исключает продолжения консультаций с соседним государством по этому направлению.
Напомним, сегодня Лукашенко прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. В начале встречи лидер РФ отметил, что экономические отношения России и Белоруссии динамично развиваются. А белорусский лидер заявил, что Минск может предоставить помощь по украинским переговорам.
ТАСС / Михаил Метцель