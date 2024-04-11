Путин заявил, что при необходимости обратится к Лукашенко по Украине

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы за [переговоры]. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Почему я это говорю, потому что, если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться", — сказал Путин Александру Лукашенко на встрече в Кремле, добавив, что не исключает продолжения консультаций с соседним государством по этому направлению.