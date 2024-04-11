"На подъёме": Путин на встрече с Лукашенко дал оценку экономическим отношениям Москвы и Минска
Путин: Экономические отношения России и Белоруссии развиваются динамично
Экономические отношения России и Белоруссии динамично развиваются, с каждым годом улучшая показатели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Они развиваются и развиваются успешно. Мы продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики, и сейчас всё на подъёме. У нас за первые месяцы текущего года рост в целом даже больше, чем в прошлом году", — указал Путин.
Кроме того, глава государства отметил, что продолжает развиваться диверсификация, расти кооперация и взаимная дополняемость между странами.
Напомним, сегодня Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер хочет предложить помощь в переговорах с Украиной, а также обсудить вопросы экономики. Он уже успел высказаться о роли Украины в теракте в подмосковном "Крокусе", а также отметил, что Минск готов помочь России в переговорах с Киевом.
ТАСС / Метцель Михаил