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11 апреля, 18:51

"На подъёме": Путин на встрече с Лукашенко дал оценку экономическим отношениям Москвы и Минска

Путин: Экономические отношения России и Белоруссии развиваются динамично

Экономические отношения России и Белоруссии динамично развиваются, с каждым годом улучшая показатели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Они развиваются и развиваются успешно. Мы продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики, и сейчас всё на подъёме. У нас за первые месяцы текущего года рост в целом даже больше, чем в прошлом году", — указал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что продолжает развиваться диверсификация, расти кооперация и взаимная дополняемость между странами.

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Напомним, сегодня Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер хочет предложить помощь в переговорах с Украиной, а также обсудить вопросы экономики. Он уже успел высказаться о роли Украины в теракте в подмосковном "Крокусе", а также отметил, что Минск готов помочь России в переговорах с Киевом.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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