"На подъёме": Путин на встрече с Лукашенко дал оценку экономическим отношениям Москвы и Минска

Экономические отношения России и Белоруссии динамично развиваются, с каждым годом улучшая показатели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Они развиваются и развиваются успешно. Мы продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики, и сейчас всё на подъёме. У нас за первые месяцы текущего года рост в целом даже больше, чем в прошлом году", — указал Путин.