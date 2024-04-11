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11 апреля, 18:07

"Это от безысходности": Лукашенко оценил идею Киева о мобилизации женщин

Лукашенко назвал полной глупостью предложение мобилизовать женщин на Украине

Заявления о необходимости мобилизации женщин на Украине являются свидетельством безысходности ситуации, в которую попало украинское руководство. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко — о мобилизации женщин на Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Это от безысходности. Я против [мобилизации женщин]", — сказал белорусский лидер журналистам перед встречей в Кремле с главой России Владимиром Путиным. Видео опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Лукашенко, прилетевший в Москву вместе с женщиной-космонавтом Мариной Василевской, заявил, что "женщины должны летать в космос". Глава республики, кстати, сегодня присвоил ей звание Героя Белоруссии.

"И если уж очень захотят в армию — пусть служат. Но заставлять женщину, которая должна рожать, в армию отправлять на гибель верную — это глупость полная", — считает белорусский президент.

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Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украину будет ожидать самый страшный исход, если власти в Киеве не разрешат мобилизацию женщин. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, присоединится ли сама к ним на фронте. Безуглая также призвала задуматься над введением в школьную программу основ боевой подготовки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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