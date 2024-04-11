В Раде объяснили, что ждёт Украину, если не отправить на фронт женщин Депутат Рады Безуглая призвала мобилизовать женщин, чтобы Украину не уничтожили 11 апреля, 16:25 Нардеп призвала отправлять на фронт женщин. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украине грозит полное уничтожение, если киевские власти не разрешат мобилизацию женщин, тем более что "нет двух видов людей в конституции". Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которую цитирует издание "Главком".

"Поддерживаю. Это реалии. Мы к этому либо придём, либо будем уничтожены. Нет двух видов людей в конституции", — пояснила нардеп.

При этом Безуглая не стала отвечать, пойдёт ли она на фронт, чтобы сохранить на Украине гендерное равенство. Она также предложила подумать над тем, чтобы обучать школьников основам ведения боя.

Ранее советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск страны Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что украинские власти должны начать призывать на фронт женщин, а обучать военному делу девочек нужно с детства. По её словам, Израиль — отличный пример равенства полов, тем более что защищать Родину — обязанность каждого гражданина.

Авторы Татьяна Миссуми