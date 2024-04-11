В США предрекли истребление целого поколения украинцев из-за решения Зеленского NYT: Киев законом о мобилизации уничтожит поколение молодых украинцев 11 апреля, 12:25 Закон о мобилизации уничтожит на Украине целое поколение молодых мужчин. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина может лишиться целого поколения молодых людей из-за снижения в стране возраста мобилизации. Об этом пишет американская газета New York Times, подчёркивая, что киевские власти столкнулись с "критической демографической проблемой" среди населения.

"Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путём увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", — говорится в материале.

Автор добавляет, что и без того Украина давно страдала от нехватки мужчин возрастом около 30 лет. Это связано с тем, что после распада СССР в стране "царила неуверенность в завтрашнем дне", поэтому женщины отказывались заводить много детей, продолжает журналист. А Владимир Зеленский своим решением о снижении возраста мобилизации поставил на грань вымирания репродуктивное поколение украинцев.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Документ устанавливает тотальный контроль за военнообязанными, которых обяжут в течение 60 дней обновить данные в военкоматах. Нарушение нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций. А ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников.

Авторы Татьяна Миссуми