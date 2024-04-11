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В США предрекли истребление целого поколения украинцев из-за решения Зеленского

NYT: Киев законом о мобилизации уничтожит поколение молодых украинцев

11 апреля, 12:25
Закон о мобилизации уничтожит на Украине целое поколение молодых мужчин. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Закон о мобилизации уничтожит на Украине целое поколение молодых мужчин. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина может лишиться целого поколения молодых людей из-за снижения в стране возраста мобилизации. Об этом пишет американская газета New York Times, подчёркивая, что киевские власти столкнулись с "критической демографической проблемой" среди населения.

"Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путём увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", говорится в материале.

Автор добавляет, что и без того Украина давно страдала от нехватки мужчин возрастом около 30 лет. Это связано с тем, что после распада СССР в стране "царила неуверенность в завтрашнем дне", поэтому женщины отказывались заводить много детей, продолжает журналист. А Владимир Зеленский своим решением о снижении возраста мобилизации поставил на грань вымирания репродуктивное поколение украинцев.

"Уже навредил": В Раде новый закон о мобилизации сочли диверсией
"Уже навредил": В Раде новый закон о мобилизации сочли диверсией

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Документ устанавливает тотальный контроль за военнообязанными, которых обяжут в течение 60 дней обновить данные в военкоматах. Нарушение нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций. А ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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