Верховная рад приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. За высказались 283 народных депутата. В случае принятия и подписания президентом, документ вступит в силу через месяц, то есть примерно к середине мая.

Закон содержит несколько пунктов, которые фактически делают тотальным контроль за военнообязанными, которых обяжут в течение 60 дней обновить данные в ТЦК — местный аналог военкомата. Нарушение этой нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций, пишет украинское издание "Страна".