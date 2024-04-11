Верховная рад приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации
Верховная рад приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. За высказались 283 народных депутата. В случае принятия и подписания президентом, документ вступит в силу через месяц, то есть примерно к середине мая.
Закон содержит несколько пунктов, которые фактически делают тотальным контроль за военнообязанными, которых обяжут в течение 60 дней обновить данные в ТЦК — местный аналог военкомата. Нарушение этой нормы станет поводом для принудительного привода полицией и прочих санкций, пишет украинское издание "Страна".
Ранее граждан Украины предупредили, что при проведении мобилизации никому из них "отсидеться не удастся". С таким обращением к гражданам обратился командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк. По его словам, сколько бы помощи и оружия Киев ни получил от западных партнёров, это будет бесполезно в условиях, когда армии попросту не хватает людей.
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