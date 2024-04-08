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7 апреля, 21:24

"А что ты молчишь?": Зеленского призвали к ответу после скандала с избиением сироты

Соскин призвал Зеленского объясниться после скандала с избиением сироты военкомами

Владимира Зеленского призвали отреагировать на скандал с избиением 14-летнего подростка в Одесской области, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) пытались призвать в армию. С соответствующим призывом в видео, опубликованном на своём YouTube-канале, обратился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят", — заявил Соскин, отмечая, что на фоне этого Зеленский требовал принять "совсем ненужный" закон о мобилизации.

Помимо того, политолог подчеркнул, что полномочия Зеленского уже истекли, а введение закона о мобилизации является развязыванием гражданской войны. По словам аналитика, в таком случае люди могут взяться за оружие.

"Вы, вообще, понимаете, что будет, или нет?" — резюмировал Соскин.

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей

Напомним, что накануне в Одесской области военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Сообщалось, что парня, который является круглым сиротой и живёт с бабушкой в селе Приозёрном, избивали и издевались над ним. После огласки истории на сотрудников военкомата завели уголовное дело.

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Алексей Соловьёв
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