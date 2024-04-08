"А что ты молчишь?": Зеленского призвали к ответу после скандала с избиением сироты

Владимира Зеленского призвали отреагировать на скандал с избиением 14-летнего подростка в Одесской области, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) пытались призвать в армию. С соответствующим призывом в видео, опубликованном на своём YouTube-канале, обратился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят", — заявил Соскин, отмечая, что на фоне этого Зеленский требовал принять "совсем ненужный" закон о мобилизации.

Помимо того, политолог подчеркнул, что полномочия Зеленского уже истекли, а введение закона о мобилизации является развязыванием гражданской войны. По словам аналитика, в таком случае люди могут взяться за оружие.

"Вы, вообще, понимаете, что будет, или нет?" — резюмировал Соскин.