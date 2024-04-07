На Украине завели дело на военкомов, пытавшихся мобилизовать 14-летнего сироту

По его данным, дело открыли по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. В самом одесском ТЦК сообщили, что начали проводить служебную проверку по факту задержания двумя военкомами 14-летнего подростка.

Ранее стало известно, что в Одесской области военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка. По данным украинских СМИ, 2 апреля парня схватили на улице и, пригрозив оружием, затолкали в микроавтобус. Как только сотрудники ТЦК поняли ошибку, они сразу же высадили подростка на дороге. Ребёнку в итоге пришлось идти до дома около двух часов. Известно, что он сирота и живёт с бабушкой в селе Приозёрное.