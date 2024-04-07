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7 апреля, 13:56

На Украине завели дело на военкомов, пытавшихся мобилизовать 14-летнего сироту

Подросток из Одесской области, которого пытались мобилизовать. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Подросток из Одесской области, которого пытались мобилизовать. Обложка © Telegram / "Политика страны"

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), которые пытались мобилизовать 14-летнего подростка в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

По его данным, дело открыли по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. В самом одесском ТЦК сообщили, что начали проводить служебную проверку по факту задержания двумя военкомами 14-летнего подростка.

Ранее стало известно, что в Одесской области военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка. По данным украинских СМИ, 2 апреля парня схватили на улице и, пригрозив оружием, затолкали в микроавтобус. Как только сотрудники ТЦК поняли ошибку, они сразу же высадили подростка на дороге. Ребёнку в итоге пришлось идти до дома около двух часов. Известно, что он сирота и живёт с бабушкой в селе Приозёрное.

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей
Наталья Исакова
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