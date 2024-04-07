На Украине сотрудники военкомата избили 14-летнего сироту и пытались его мобилизовать

В Одесской области сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) пытались мобилизовать 14-летнего подростка. Парня поймали в селе Приозёрное Измаильского района. По словам представителя поселкового совета Оксаны Терзи, всё происходило по "классическому" для мобилизации на Украине сценарию: люди в форме жёстко задержали несовершеннолетнего на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребёнок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а напавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", — цитирует её "Страна.ua".

Когда же военные узнали возраст парня, то его высадили прямо на трассе и пригрозили, что убьют, если кто-то узнает о случившемся. Однако парень рассказал об этом, а жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. К слову, пострадавший — круглый сирота и живёт с бабушкой. Официальной реакции ТЦК и правоохранителей пока нет.