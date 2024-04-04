"Уже навредил": В Раде новый закон о мобилизации сочли диверсией
Нардеп Разумков: Законопроект о мобилизации нанёс урон финансовому сектору Украины
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине хоть ещё и не принят, но уже наносит стране серьёзный финансовый ущерб. Как пояснил в интервью каналу "Новины. Live" депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, данную законодательную инициативу можно сравнить с настоящей диверсией.
"Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его ещё не приняли, а он уже навредил государству Украина и в международном плане, и в плане финансовом", — пояснил народный избранник.
В качестве доказательств своих слов Разумков привёл некоторые данные. Так, по его словам, только в январе этого года украинцы вывели со своих счетов 27,4 миллиарда гривен (почти 700 миллионов долларов), что нанесло больше урона для финансового сектора, чем это было в феврале 2022 года.
Более того, выехавшие из страны украинцы, как только узнали о возможном запрете на оказание консульских услуг уклонистам, оперативно переоформили свои паспорта, получив документы со сроком действия в 10 лет. Как считает парламентарий, они будут делать всё, чтобы Украина потеряла их из поля зрения, а шанс на их возвращение минимален.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Рада в первом чтении приняла его ещё весной прошлого года, а Зеленский сейчас, как пишут украинские СМИ, внезапно вспомнил о нём, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. Тем временем число уклонистов на Украине только растёт и может достигать миллиона человек. Мужчины призывного возраста прибегают к различным методам, чтобы не идти на фронт, и порой к самым крайним. Так, недавно доставленный в военкомат мужчина покончил с собой.
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