"Уже навредил": В Раде новый закон о мобилизации сочли диверсией

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине хоть ещё и не принят, но уже наносит стране серьёзный финансовый ущерб. Как пояснил в интервью каналу "Новины. Live" депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, данную законодательную инициативу можно сравнить с настоящей диверсией.

"Этот законопроект сам по себе выглядит как диверсия. Потому что его ещё не приняли, а он уже навредил государству Украина и в международном плане, и в плане финансовом", — пояснил народный избранник.

В качестве доказательств своих слов Разумков привёл некоторые данные. Так, по его словам, только в январе этого года украинцы вывели со своих счетов 27,4 миллиарда гривен (почти 700 миллионов долларов), что нанесло больше урона для финансового сектора, чем это было в феврале 2022 года.