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28 марта, 16:40

Депутат Рады из СИЗО пересчитал уклонистов на Украине

Депутат Рады Дубинский: Число уклонистов на Украине может достигать 1 миллиона

Число уклонистов на Украине может достигать одного миллиона человек. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, как заявляется в местном ТЦК, то по всей Украине их под миллион", — написал Дубинский в телеграм-канале, где записи публикуют его адвокаты.

Парламентарий предположил, что в ближайшее время будут введены более строгие меры контроля на границах и в приграничных областях Незалежной. Он также не исключает того, что военнообязанным вообще запретят передвигаться, даже между областями.

Ранее Life.ru сообщал, что уклонист из Одессы пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах. В итоге 22-летнего беглеца-неудачника еле живого доставили в больницу. Тем временем Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая.

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Getty Images / Beata Zawrzel

Наталья Исакова
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