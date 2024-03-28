Депутат Рады из СИЗО пересчитал уклонистов на Украине

Число уклонистов на Украине может достигать одного миллиона человек. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, как заявляется в местном ТЦК, то по всей Украине их под миллион", — написал Дубинский в телеграм-канале, где записи публикуют его адвокаты.