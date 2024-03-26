Одессит пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах

По данным ведомства, 22-летний парень хотел сначала пересечь реку Турунчук, а затем Днестр. Однако его планам не суждено было сбыться — он застрял на первом же водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам сообщил местный житель. У молодого человека, как оказалось, было переохлаждение и обморожение конечностей. Сколько времени он провёл в камышах, неизвестно.