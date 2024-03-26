Одессит пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах
Украинские пограничники поймали одессита, который пытался пересечь границу с Молдавией, но застрял в камышах. Об инциденте сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Незалежной.
Украинец пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах. Видео © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
По данным ведомства, 22-летний парень хотел сначала пересечь реку Турунчук, а затем Днестр. Однако его планам не суждено было сбыться — он застрял на первом же водном препятствии. О случившемся украинским пограничникам сообщил местный житель. У молодого человека, как оказалось, было переохлаждение и обморожение конечностей. Сколько времени он провёл в камышах, неизвестно.
"Медики констатировали у пострадавшего переохлаждение тяжёлой степени и обморожение конечностей", — говорится в сообщении погранслужбы.
Ранее Life.ru сообщал, что группа мужчин в Одесской области попыталась пересечь госграницу Незалежной и скрыться от мобилизации, спрятавшись от тепловизоров в изотермических одеялах. Однако "плащи-невидимки" не спасли четырёх беглецов. Тем временем Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая.
Кадр из видео Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба