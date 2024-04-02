Уклониста до смерти запытали в украинском военкомате

В украинском военкомате призывника, задержанного в магазине в Хмельницком, запытали до смерти. По словам матери погибшего, сына доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК), где над ним издевались и угрожали.

Мужчина, которого до смерти запытали в украинском военкомате. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Наталия Антонюк

"У Андрея [Панасюка] поднялось давление, его не выпускали из помещения и на просьбу оказать помощь ответили, что под Авдеевкой помогут. Врачи Хмельницкой городской больницы боролись самоотверженно за его жизнь двое суток, срочно в ночь с 27 на 28 марта сделали нейрохирургическую операцию", — приводит слова женщины по имени Наталья "Страна.ua".

Она добавила, что поражения головного мозга у сына оказались несовместимыми с жизнью. Мать призывника подчеркнула, что пожаловалась в Министерство обороны Украины. В самом же хмельницком ТЦК заявили, что смерть якобы произошла при прохождении дообследования в больнице. Поводом для этого послужило внезапно выявленное заболевание. В ТЦК указали, что у Панасюка не было причин для отсрочки и мужчина находился в розыске как уклонист. Там отрицают, что применяли к нему физическое воздействие или угрозы.