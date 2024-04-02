Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет

До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины от 27 лет. Интересно отметить, что закон о снижении возраста мобилизации был принят Радой в первом чтении почти год назад — 30 мая 2023 года. Как пишут украинские СМИ, вероятно, Зеленский внезапно о нём вспомнил, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то способом необходимо уже сегодня.