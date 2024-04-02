Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет
Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады.
До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины от 27 лет. Интересно отметить, что закон о снижении возраста мобилизации был принят Радой в первом чтении почти год назад — 30 мая 2023 года. Как пишут украинские СМИ, вероятно, Зеленский внезапно о нём вспомнил, так как не уверен, что парламент в ближайшее время сможет одобрить документ во втором чтении. А увеличивать базу для мобилизации каким-то способом необходимо уже сегодня.
Ранее Life.ru сообщал, что общее число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек. Не желающие идти на фронт придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Недавно, например, уклонист из Одессы пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах. Между тем на фоне нехватки бойцов в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Владимир Зеленский, кстати, продлил военное положение в стране до 13 мая.
Рresident.gov.ua