Украинец покончил с собой, чтобы не отправляться на фронт
"Страна.ua": На Украине доставленный в военкомат мужчина покончил с собой
Житель Кировоградской области Украины свёл счёты с жизнью на глазах у полицейских, чтобы не отправляться на фронт по требованию ТЦК. Подробностями трагедии со ссылкой на заявление силовиков поделилось местное издание "Страна.ua".
О намерении покончить с собой 32-летний призывник заявил в военкомате Светловодска, куда его доставили сотрудники территориального центра комплектования. Прибывшие по сигналу правоохранителей медики после осмотра решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. Однако перед входом в поликлинику украинец напал на одного из силовиков и совершил суицид.
"По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских", — рассказала журналистам пресс-секретарь областного управления МВД Виталина Бевзенко.
Ранее Life.ru сообщал, что общее число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек. Не желающие идти на фронт придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Недавно, например, уклонист из Одессы пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах. Между тем на фоне нехватки бойцов в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Владимир Зеленский, кстати, продлил военное положение в стране до 13 мая.
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