Украинец покончил с собой, чтобы не отправляться на фронт

Житель Кировоградской области Украины свёл счёты с жизнью на глазах у полицейских, чтобы не отправляться на фронт по требованию ТЦК. Подробностями трагедии со ссылкой на заявление силовиков поделилось местное издание "Страна.ua".

О намерении покончить с собой 32-летний призывник заявил в военкомате Светловодска, куда его доставили сотрудники территориального центра комплектования. Прибывшие по сигналу правоохранителей медики после осмотра решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. Однако перед входом в поликлинику украинец напал на одного из силовиков и совершил суицид.