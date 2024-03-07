Одесские военкомы отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком

Сотрудникам территориального центра комплектования в Одессе пришлось проявить смекалку для вызволения из квартиры очередного призывника для отправки на фронт. Они отключили мужчине свет и дождались, пока он подойдёт к электрощитку перещёлкнуть предохранители.

Хитрый трюк военкомов запечатлела камера, установленная на двери соседней квартиры. На кадрах видно, как люди в форме роются в щите, после чего прячутся за углом. Как только одессит включил электричество, сотрудники ТЦК подбежали сзади и скрутили бедолагу.