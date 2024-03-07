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6 марта, 23:16

Одесские военкомы отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком

Сотрудникам территориального центра комплектования в Одессе пришлось проявить смекалку для вызволения из квартиры очередного призывника для отправки на фронт. Они отключили мужчине свет и дождались, пока он подойдёт к электрощитку перещёлкнуть предохранители.

Хитрый трюк военкомов запечатлела камера, установленная на двери соседней квартиры. На кадрах видно, как люди в форме роются в щите, после чего прячутся за углом. Как только одессит включил электричество, сотрудники ТЦК подбежали сзади и скрутили бедолагу.

Одесские военкомы отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком. Видео © t.me / Политика Страны

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Одесские военкомы неоднократно попадали в скандалы, пытаясь силой затащить украинцев на фронт. В середине февраля сотрудники ТЦК не справились с женщинами, которые вытолкали их из трамвая, а спустя неделю людей в форме уже не пустили в трамвай силой. Чтобы избежать повторения подобных случаев, местные военкомы даже "вооружились" перцовками.

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t.me / Политика Страны

Илья Пушкарев
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