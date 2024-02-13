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13 февраля, 19:31

Жительницы Одессы вытолкали из трамвая военкома, проверявшего документы

В Одессе женщины вытолкали из трамвая военкома, которые устроил проверку документов пассажиров. Ролик опубликовало украинское издание "Страна.ua".

В Одессе женщины вытолкали из трамвая военкома, который устроил проверку документов пассажиров. Видео © T.me / "Страна.ua"

Действие видео разворачивается в трамвае в Одессе, куда заглянул сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — украинский военкомат) для проверки документов военнообязанных пассажиров. Это очень не понравилось пассажиркам, которые горой встали за находившихся внутри мужчин: они вытолкали военкома, так и не дав ему выполнить свою работу.

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На фоне катастрофических потерь украинские военкомы прибегают к крайним методам, чтобы загнать мужчин на фронт. Например, недавно при вручении повестки 55-летнему дальнобойщику, они избили его на глазах у полиции и семьи. А ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Один из мужчин в форме заломил руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот.

Обложка ©

T.me / "Страна.ua"

Оксана Попова
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