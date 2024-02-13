Жительницы Одессы вытолкали из трамвая военкома, проверявшего документы

Действие видео разворачивается в трамвае в Одессе, куда заглянул сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — украинский военкомат) для проверки документов военнообязанных пассажиров. Это очень не понравилось пассажиркам, которые горой встали за находившихся внутри мужчин: они вытолкали военкома, так и не дав ему выполнить свою работу.

На фоне катастрофических потерь украинские военкомы прибегают к крайним методам, чтобы загнать мужчин на фронт. Например, недавно при вручении повестки 55-летнему дальнобойщику, они избили его на глазах у полиции и семьи. А ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. Один из мужчин в форме заломил руки задержанному, а другой с силой стал бить ему в живот.