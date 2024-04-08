Командование ВСУ вступилось за военкомов и предупредило украинцев, что "отсидеться не получится"

Жителей Украины предупредили, что при проведении мобилизации никому из них "отсидеться не удастся". С таким обращением к гражданам обратился командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк. По его словам, сколько бы помощи и оружия Киев ни получил от западных партнёров, это будет бесполезно в условиях, когда армии попросту не хватает людей.

"Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону — судьба страны, судьба нашей нации", — написал командующий на своей странице в "Фейсбуке"*.

Павлюк обеспокоен тем, что в обществе сложилось негативное отношение к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), это украинский аналог военкомата. Он признал, что система не идеальна, но командование это осознаёт и работает над её совершенствованием.

Напомним, что накануне в Одесской области военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка. Сообщалось, что парня, который является круглым сиротой и живёт с бабушкой в селе Приозёрном, избивали и издевались над ним. После огласки истории на сотрудников военкомата завели уголовное дело.