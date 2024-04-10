Украинок захотели с детства обучать военному делу и призывать в армию The Times: Командование ВСУ призвало забирать в армию женщин по примеру Израиля 10 апреля, 14:54 На Украине призвали готовить девочек к армии с детства. Обложка © freepik

Украинские власти могут начать призывать на фронт женщин, поэтому с детства юных украинок предлагается обучать основам военного дела. Об этом сказала советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск страны Оксана Григорьева в интервью The Times.

"В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца — защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", — заявила она.

По её словам, давно пора отказаться от "старомодного менталитета", когда женщина рассматривается только как хранительница домашнего очага. Григорьева уверена, что прекрасная половина Незалежной вполне может встать под ружьё наравне с мужчинами. Она привела в качестве примера Израиль, где женщины служат в армии.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на указ Владимира Зеленского писали, что киевские власти планируют сделать женщин военнообязанными. Возрастные рамки предлагается установить в диапазоне 18–60 лет.

Авторы Татьяна Миссуми