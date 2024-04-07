В Киеве решили звать в армию женщин от 18 до 60 лет
"Страна": Украина намерена сделать женщин от 18 до 60 лет военнообязанными
Руководство Украины планирует сделать женщин военнообязанными. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на указ Владимира Зеленского.
Такой вывод был сделан на основании прописанной в документе нормы, что в реестр должна подаваться информация обо всех украинских гражданах независимо от пола. Установлены лишь возрастные рамки — 18–60 лет.
"Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", — написали представители издания в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что Незалежная испытывает серьёзные сложности с кадрами. На фоне нехватки бойцов идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет, при этом военное положение в стране было продлено до 13 мая. Уклонисты же придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Общее число бежавших от армии на Украине может достигать миллиона человек.
Telegram / Генштаб ЗСУ