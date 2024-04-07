В Киеве решили звать в армию женщин от 18 до 60 лет

Руководство Украины планирует сделать женщин военнообязанными. Об этом сообщила "Страна.ua" со ссылкой на указ Владимира Зеленского.

Такой вывод был сделан на основании прописанной в документе нормы, что в реестр должна подаваться информация обо всех украинских гражданах независимо от пола. Установлены лишь возрастные рамки — 18–60 лет.