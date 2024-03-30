Разъярённые украинки разгромили фургон военкомов и заставили их тикать

В Хмельницкой области женщины выгнали сотрудника ТЦК (территориальными центрами комплектования на Украине называют военкоматы. — Прим. Life.ru), а потом разбили служебный автомобиль, в котором он сидел. Кадры опубликовал телеграм-канал издания "Политика страны".

Жительницы Хмельницкой области выгнали сотрудника ТЦК из служебной машины. Видео © Telegram / "Политика страны"

На записи можно увидеть следы ударов, от которых лобовое стекло минивэна покрылось трещинами, а стекло водительского сиденья было разбито полностью. Одну из женщин с увесистой палкой в руках отводят от машины подальше и пытаются успокоить, похоже, что автомобилю основательно досталось именно от неё.

Пресс-служба Хмельницкого ТЦК отреагировала на происшествие в социальной сети и сообщила, что на сотрудников военкомата напали агрессивно настроенные местные жительницы, пока военнослужащие проводили оповещение населения. В сообщении подтверждается повреждение служебного автомобиля и говорится, что к месту событий вызвали полицейских.

"Во время проведения мероприятий оповещения военнослужащие Шепетовского РТЦК подверглись нападению группы агрессивных местных жителей. В результате незаконных действий граждан повреждён служебный автомобиль. На место вызвали полицию. Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и дадут объективную правовую оценку действиям указанных лиц", — сказано в сообщении. Также там напомнили о том, что законодательство Украины предусматривает уголовную ответственность за препятствование мобилизации.