"У нас опять ТЦК": В Киеве охранник получил срок за то, что сообщал в чате ЖК о рейдах военкомов

В Киеве охранника многоэтажки ЖК "Софиевский квартал" приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что он предупреждал жильцов о визитах военкомов с повестками.

"Адресная раздача повесток", "Повестки адресно", "У нас опять ТЦК", — такие сообщения охранник отправлял в чат дома не менее пяти раз, сообщает украинское издание "Политика страны".

Эти сообщения прокуратура посчитала препятствием работе ВС. В решении суда говорится, что у мужчины при неустановленных обстоятельствах возникло "стойкое преступное намерение препятствованию законной деятельности Вооружённых сил", поэтому он начал предупреждать жильцов. За содействие следствию охранник получил пять лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на три года.