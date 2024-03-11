"У нас опять ТЦК": В Киеве охранник получил срок за то, что сообщал в чате ЖК о рейдах военкомов
Суд в Киеве приговорил к пяти годам охранника ЖК, предупреждавшего о визитах ТЦК
В Киеве охранника многоэтажки ЖК "Софиевский квартал" приговорили к пяти годам тюрьмы за то, что он предупреждал жильцов о визитах военкомов с повестками.
"Адресная раздача повесток", "Повестки адресно", "У нас опять ТЦК", — такие сообщения охранник отправлял в чат дома не менее пяти раз, сообщает украинское издание "Политика страны".
Эти сообщения прокуратура посчитала препятствием работе ВС. В решении суда говорится, что у мужчины при неустановленных обстоятельствах возникло "стойкое преступное намерение препятствованию законной деятельности Вооружённых сил", поэтому он начал предупреждать жильцов. За содействие следствию охранник получил пять лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на три года.
А ранее в Киеве арестовали украинца, который годами продавал смертельный яд в Великобританию. Рекламу своего товара он выставлял на сайтах для желающих свести счёты с жизнью. Вещество могло стать причиной не менее 130 смертей.
Shutterstock / Shawn Hamilton