Украинец 24 года назад убил россиянку и сбежал, но был задержан после вхождения ЛНР в состав РФ

Правоохранители задержали убийцу молодой жительницы Орла, почти четверть века успешно прятавшегося на Украине. По данным SHOT, жестокое преступление произошло в 2000 году, 23-летняя Елена вышла из дома и бесследно пропала. Вскоре следствие выяснило, что девушку убил 22-летний гражданин Незалежной Сергей Ночевка, однако он успел сбежать из РФ.

Гражданин Украины Сергей Ночевка и россиянка Елена, которую он убил в 2000 году. Фото © SHOT

В России преступника заочно обвинили в убийстве и арестовали. Все эти годы российская сторона требовала от Генпрокуратуры Украины экстрадировать Ночевку, но раз за разом оттуда приходил отказ. Несколько лет назад мужчина решил сменить место жительства, и это сыграло с ним злую шутку: он переехал в Кременную Луганской Народной Республики (ЛНР), позднее вошедшей в состав РФ.

И вот в конце февраля 2023 года Ночевку, наконец попавшего под юрисдикцию российского правосудия, всё же задержали. Он уже признался в убийстве девушки, объяснив страшное преступление жаждой наживы — цепочки с крестиком, золотых часов и кольца. Тело россиянки мужчина закопал в лесу у деревни Грачёвка Орловского района.

Убийцу отправили в СИЗО. Сроки давности по преступлению уже прошли, однако если суд всё же посчитает возможным привлечь его к ответственности, то за убийство из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем, ему будет грозить суровый срок — вплоть до пожизненного.