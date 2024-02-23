Раскрыто зверское убийство в петербургском общежитии 24-летней давности В Петербурге задержаны двое мужчин за убийство, совершённое в 2000 году 23 февраля, 13:06 В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, причастных к убийству в 2000 году. Видео © t.me / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые причастны к убийству, совершённому 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре. Об этом сообщает УМВД РФ по городу и области, а также публикует кадры задержания.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух мужчин, причастных к убийству в 2000 году. Видео © t.me / Петербургская полиция

По данным следствия, 53-летний обвиняемый повздорил с 24-летним мужчиной и разработал план его убийства. Он нашёл исполнителей, которые застрелили жертву, а затем обратился к своему 49-летнему приятелю, попросив его помочь скрыть следы преступления и обеспечить алиби.

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2000 году, но только сейчас удалось установить причастность задержанных к убийству. Добровольно сдаться подозреваемые отказались, поэтому оперативники выломали дверь их квартиры, где также при обыске было обнаружено оружие.

Ранее Life.ru писал, что столичные правоохранители раскрыли убийство женщины 14-летней давности. Ещё в 2010 году злоумышленница расправилась со своей арендодательницей и пыталась скрыться от правосудия.

Авторы Татьяна Миссуми