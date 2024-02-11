СК спустя 14 лет доказал вину девушки, задушившей хозяйку квартиры бельевой верёвкой

Столичные правоохранители раскрыли убийство женщины 14-летней давности. Ещё в 2010 году она расправилась со своей арендодательницей и пыталась скрыться от правосудия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, 25 марта 2010 года у женщины, арендующей квартиру на Сходненской улице, произошёл конфликт с хозяйкой, в результате чего та задушила её с помощью бельевой верёвки. Изначально причастность съёмщицы подтвердить не удалось, однако позже её показания были опровергнуты.

"В отношении подозреваемой проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. С женщиной проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение", — уточнили в СК.

Суд избрал меру наказания в виде заключения под стражу. Сейчас следователями ведётся сбор и закрепление доказательной базы.