Мужчина требует $50 млн за 27 лет тюрьмы из-за ошибки следователей

Американец, который 27 лет по ошибке отсидел в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух детективов. Он требует возмещения в размере 50 миллионов долларов за психологический ущерб, сообщили в Associated Press.

Томас Малик был осуждён за жестокое убийство продавца жетонов на метро в 1995 году. Вместе с ним наказание отбывали ещё двое человек. В 2022 прокуратура сняла обвинение, так как посчитала, что обвинения были основаны на ложных показаниях.

"Малик добивается возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями, из-за которого он провёл почти 27 лет в тюрьме, а также за психологические и телесные травмы, полученные им за время заключения", — сказано в материале агентства.

В юридическом департаменте Нью-Йорка сообщили, что рассмотрят иск Малика.