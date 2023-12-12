Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 16:26

Мужчина требует $50 млн за 27 лет тюрьмы из-за ошибки следователей

AP: Отсидевший 27 лет по ошибке мужчина потребовал от Нью-Йорка 50 млн долларов

Американец, который 27 лет по ошибке отсидел в тюрьме, подал в суд на город Нью-Йорк и двух детективов. Он требует возмещения в размере 50 миллионов долларов за психологический ущерб, сообщили в Associated Press.

Томас Малик был осуждён за жестокое убийство продавца жетонов на метро в 1995 году. Вместе с ним наказание отбывали ещё двое человек. В 2022 прокуратура сняла обвинение, так как посчитала, что обвинения были основаны на ложных показаниях.

"Малик добивается возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями, из-за которого он провёл почти 27 лет в тюрьме, а также за психологические и телесные травмы, полученные им за время заключения", — сказано в материале агентства.

В юридическом департаменте Нью-Йорка сообщили, что рассмотрят иск Малика.

Жертва домашнего насилия впервые в России получит компенсацию за волокиту в суде

Жертва домашнего насилия впервые в России получит компенсацию за волокиту в суде

А ранее Лайф сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы постановил освободить ярославского учёного Александра Цветкова, который последние десять месяцев провёл в СИЗО из-за вердикта искусственного интеллекта. Решение об изменении меры пресечения служители Фемиды приняли спустя несколько дней после того, как об этой истории узнал президент страны Владимир Путин.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров