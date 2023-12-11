В Москве спустя год освободили учёного, которого "арестовала" нейросеть

Замоскворецкий суд Москвы постановил освободить ярославского учёного Александра Цветкова, который последние десять месяцев провёл в СИЗО из-за вердикта искусственного интеллекта. Решение об изменении меры пресечения служители Фемиды приняли спустя несколько дней после того, как об этой истории узнал президент страны Владимир Путин.

Напомним, что сотрудник Института биологии внутренних вод РАН обвиняется в серии убийств 20-летней давности. Цветкова задержали прямо в аэропорту по завершении экспедиции. Свою позицию силовики аргументировали сходством учёного с фотороботом преступника, которое установила нейросеть. Несмотря на алиби в виде задокументированных рабочих поездок, подозреваемого поместили в СИЗО.

Неделю назад об этом случае узнал и Владимир Путин. На проблемы с использованием ИИ в вопросах правосудия ему указала член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва. Президент в ответ пообещал детально изучить вопрос.