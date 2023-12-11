Жертва домашнего насилия впервые в России получит компенсацию за волокиту в суде

Жертва домашнего насилия из Подмосковья впервые в России добилась компенсации за судебную волокиту. Наказание для экс-супруга далось ей непросто. Светлане Грачёвой 11 раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

По словам Грачёвой, во время одного из очередных избиений она включила диктофон, чтобы представить суду доказательства. Также жертва насилия отметила, что она боялась, что муж убьёт её, тогда запись помогла бы правоохранительным органам быстро понять, кто это сделал. Светлана рассказала, что на суде сыграли роль дословные цитаты угроз, так как запись является вещественным доказательством в уголовном деле.

Дело тянулось 4,2 года. За это время Светлана потратила огромное количество денег на адвокатов, а ещё больше — нервных клеток, которых с каждым заседанием становилось всё меньше и меньше.

"Да, такие мысли были часто. Но я очень сильная личность, эти качества характера во мне воспитала моя мама и мой родной брат, он у меня офицер запаса ракетных войск стратегического назначения. Поэтому я, брат, родители верили, что рано или поздно это всё закончится. Ведь сила в правде, а значит, я смогу добиться справедливости", — сказала Светлана в беседе с порталом "Страсти".

Она отметила, что сила характера и упорство помогли выиграть суд и наказать тирана. Первая инстанция назначила её экс-супругу шесть месяцев ограничения свободы, а апелляционная снизила до четырёх месяцев, но он избежал наказания, так как сроки давности прошли. Однако, по словам Светланы, в любом случае он признан виновным и это с ним теперь навсегда.

Светлана рассказала, что дело тянулось более четырёх лет, что считается затянутым сроком. Поэтому теперь она имеет все основания получить компенсацию от государства. Она станет первой женщиной в РФ, которая по делу о домашнем насилии за неразумную волокиту судопроизводства получит компенсацию в своей стране. Её административный иск к Министерству финансов РФ уже начал рассматривать Мосгорсуд.