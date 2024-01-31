Убийцу 16-летнего парня из Петербурга нашли в монастыре спустя почти 30 лет

В Петербурге раскрыли убийство 16-летнего студента, совершённое в середине 90-х, и задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний ранее неоднократно судимый житель Тверской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В январе 1995 года у дома 42/1 по улице Королёва был обнаружен труп 16-летнего студента колледжа с проникающей колото-резаной раной груди. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР ("Умышленное убийство")", — рассказали в управлении.

Вычислить преступника оперативно не удалось. Однако спустя 29 лет кара всё же настигла злоумышленника. Полицейские воссоздали картину расправы и установили личность подозреваемого. Он сознался, что убил парня, когда попытался отнять у него сумку и вещи, а тот оказал сопротивление. Как выяснили полицейские, в настоящее время убийца является послушником Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.