Пропавшую 17 лет назад девочку из Канска нашли задушенной в могиле под подвалом

Мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки в 2006 году, задержали в Норильске, говорится в официальном заявлении Следственного комитета РФ. Там отметили, что ранее дело приостанавливали, однако в 2024 году вскрылись новые детали.

В Красноярском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребёнка в 2006 году. Видео © t.me / Следком

"В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки, совершённом 17 лет назад. Подозреваемый задержан в Норильске. В ходе допроса он признал вину в убийстве девочки и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершённого преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Там рассказали, что весной 2006 года в Канске на востоке Красноярского края поступило сообщение от женщины о пропаже 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело, однако девочку так и не нашли, как и подозреваемого. Следствие было приостановлено.

В 2024 году все материалы дела проанализировали повторно. Полицейские вновь допросили свидетельницу, которая рассказала, что видела в магазине пропавшую девочку с неизвестными мужчиной и женщиной. По её описанию был составлен фоторобот женщины и установлено её местонахождение. Подозреваемая рассказала, что общалась с 42-летним жителем Канска. После задержания он признался, что в апреле 2006 года задушил девочку в одном из заброшенных домов города, а тело спрятал в вырытой в подвале яме. При проверке показаний на месте расправы он рассказал об обстоятельствах преступления.