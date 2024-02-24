Таинственно пропавшая 25 лет назад семья из Красноярска найдена убитой и закопанной на даче

В Красноярске было завершено расследование тройного убийства семьи Викулиных — мужчины, женщины и их дочери, начатое ещё в 1998 году. С тех пор долгое время по нему не было зацепок, но перепроверка "висяков", инициированная Следственным комитетом в 2023 году, внезапно позволила выйти на виновника.

Как сообщает kp.ru, в 1998 году о пропаже семьи из трёх человек — 36-летнего отца, 31-летней матери и 5-летней дочери — в милицию сообщили забеспокоившиеся родственники. Викулины внезапно исчезли, никого ни о чём не предупредив, что было им несвойственно, и родные сразу поняли, что произошло что-то плохое.

Правоохранители поняли, что в деле замешан криминал, как только осмотрели квартиру семьи, — в ней обнаружились следы крови, гильзы от пуль и признаки волочения тяжёлых предметов. Следствие пришло к очевидному выводу о тройном убийстве. В рамках расследования опрашивали соседей, проводили все возможные экспертизы, беседовали со свидетелями, но это ничего не давало. Параллельно добровольцы вели поиски девочки, надеясь, что хотя бы её оставили в живых.

Ничто в ходе расследования не внушало оптимизма следователям, и в какой-то момент папка с материалами дела попала на дальнюю полку к "глухарям". Но вот в 2023 году за дело вновь взялось новое поколение следователей, решивших пересмотреть старые "висяки". И это дало результат — новый опрос свидетелей позволил выявить подозреваемого, у которого был мотив. Выяснилось, что один из знакомых отца семейства с фамилией Бойко задолжал Викулиным денег — порядка 20 тысяч рублей, если пересчитывать на сегодняшний день.

Всего одна эта зацепка позволила расплести старый клубок тройного убийства. На допросе он сделал чистосердечное признание, описав своё преступление в деталях. Он подтвердил, что был должен, и признался, что не хотел возвращать средства, поэтому решил избавиться от корня проблемы. Он прихватил с собой обрез и под видом того, что идёт возвращать деньги, пришёл к заимодавцу в квартиру. Стоило Бойко оказаться внутри, как он начал стрелять. Вся семья была дома, свидетели ему были не нужны, поэтому он застрелил каждого. После этого он решил выдать случившееся за разбойное нападение: вытащил из дома ценные вещи и спрятал по соседству. Трупы он вывез к родственнику на дачу и закопал. В 2023 году он показал следствию, где сделано захоронение, там действительно нашлись останки.