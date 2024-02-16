На Урале достанут из могилы останки шестилетнего Далера ради улик против опекунши-убийцы
В Екатеринбурге повторно проведут экспертизу тела убитого опекуншей Далера
Прощание с убитым опекуншей в Екатеринбурге мальчиком. Фото © E1 / Владислав Лоншаков
В Екатеринбурге следствие повторно проведёт экспертизу тела шестилетнего Далера, чтобы выяснить причину смерти мальчика. Первичное обследование не дало результатов из-за сильной степени разложения. Об этом рассказала адвокат обвиняемой в убийстве ребёнка опекунши Вероники Наумовой Елена Хорова.
"Я знаю, что эта экспертиза должна быть назначена и проведена. Необходимо установить причину смерти мальчика. Уголовное дело направят в суд не ранее лета", — рассказала она в беседе с kp.ru.
Сейчас Наумова содержится в СИЗО. Ей предъявлены обвинения в убийстве, истязании, а также мошенничестве при получении выплат.
Напомним, о пропаже шестилетнего Далера стало известно 27 июня 2023 года. Спустя два дня, 29 июня, его труп обнаружили спрятанным в сумке в гаражном комплексе поблизости от дома, в котором он жил. После этого по подозрению в убийстве задержали и поместили под арест его опекуншу. Известно, что она ещё зимой забрала из детского сада его документы и полгода после убийства получала на Далера пособие. А работники социальной службы всё это время не обращали внимания на исчезновение ребёнка. Одна из старших дочерей Наумовой заявила, что её мать забила мальчика до смерти железным рожком.