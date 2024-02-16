На Урале достанут из могилы останки шестилетнего Далера ради улик против опекунши-убийцы

В Екатеринбурге следствие повторно проведёт экспертизу тела шестилетнего Далера, чтобы выяснить причину смерти мальчика. Первичное обследование не дало результатов из-за сильной степени разложения. Об этом рассказала адвокат обвиняемой в убийстве ребёнка опекунши Вероники Наумовой Елена Хорова.

"Я знаю, что эта экспертиза должна быть назначена и проведена. Необходимо установить причину смерти мальчика. Уголовное дело направят в суд не ранее лета", — рассказала она в беседе с kp.ru.