Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J погиб
SHOT: Найденные в Подмосковье останки принадлежат рэперу Sir-J
Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев
Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) погиб. Останки, найденные после пожара в загородном доме в Подмосковье, действительно принадлежат ветерану отечественной рэп-сцены. Об этом сообщает SHOT.
Судмедэксперты пришли к выводу, что Sir-J погиб при пожаре.
Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома в Подмосковье. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки.
Sir-J — один из старейших битмейкеров России, был известен в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал "Многоточие", в узких кругах его называют "рэп-ветераном".