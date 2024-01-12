Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J погиб

Экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) погиб. Останки, найденные после пожара в загородном доме в Подмосковье, действительно принадлежат ветерану отечественной рэп-сцены. Об этом сообщает SHOT .

Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома в Подмосковье. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки.