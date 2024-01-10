Опубликовано видео с места возможной гибели рэп-ветерана Sir-J в Подмосковье

СК проводит проверку после обнаружения останков в доме рэпера Sir-J в Подмосковье

Следователи проводят проверку после обнаружения останков в доме рэпера Сергея Булавинцева (Sir-J) в подмосковном Видном. СК показало видео с места.

"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", — подтвердили в региональном ГСУ СКР.