Опубликовано видео с места возможной гибели рэп-ветерана Sir-J в Подмосковье
СК проводит проверку после обнаружения останков в доме рэпера Sir-J в Подмосковье
Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев
Следователи проводят проверку после обнаружения останков в доме рэпера Сергея Булавинцева (Sir-J) в подмосковном Видном. СК показало видео с места.
"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", — подтвердили в региональном ГСУ СКР.
СК проводит проверку после обнаружения останков в доме рэпера Sir-J в Подмосковье. Видео © ГСУ СК России по Московской области
Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки, их уже отправили на экспертизу.