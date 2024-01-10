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Опубликовано видео с места возможной гибели рэп-ветерана Sir-J в Подмосковье

СК проводит проверку после обнаружения останков в доме рэпера Sir-J в Подмосковье

10 января, 16:10
Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев

Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев). Фото © VK / Сергей Булавинцев

Следователи проводят проверку после обнаружения останков в доме рэпера Сергея Булавинцева (Sir-J) в подмосковном Видном. СК показало видео с места.

"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека. Для установления личности погибшего назначены экспертизы, в том числе генетическая", подтвердили в региональном ГСУ СКР.

СК проводит проверку после обнаружения останков в доме рэпера Sir-J в Подмосковье. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Коллега загадочно пропавшего рэпера Sir-J рассказал о последней встрече с ним
Коллега загадочно пропавшего рэпера Sir-J рассказал о последней встрече с ним

Напомним, один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) пропал в конце декабря. Вечером 29 декабря Булавинцев последний раз засветился на камерах, когда шёл в сторону своего загородного дома. Этой же ночью на даче произошёл пожар, однако, когда спасатели прибыли на место, музыканта там не было. 10 января поиски рэп-ветерана были остановлены, так как в сгоревшем доме найдены останки, их уже отправили на экспертизу.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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