17 лет на двоих: Участникам резонансного убийства в Ялте в 2022 году вынесли приговор

Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко, которые в сентябре 2022 года до смерти запытали знакомого в Ялте, получили тюремные сроки. Об этом сообщает "Mash на волне".

В Ялте избили мужчину, после чего тот умер в больнице. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, Кикавец, который был основным участником конфликта с убитым, получил 13 лет строгого режима. Суд также обязал его выплатить матери жертвы 2,5 миллиона. Гонтаренко, который якобы принимал в избиении минимальное участие, получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.

К слову, Гонтаренко сегодня празднует день рождения. По предварительной информации, с учётом уже проведенного им в СИЗО времени он может освободиться в июле этого года.