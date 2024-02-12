17 лет на двоих: Участникам резонансного убийства в Ялте в 2022 году вынесли приговор
Двум убийцам Сергея Сухова в Ялте в 2022 году дали 13 лет и 3,5 года
Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко. Обложка © t.me / "Mash на волне"
Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко, которые в сентябре 2022 года до смерти запытали знакомого в Ялте, получили тюремные сроки. Об этом сообщает "Mash на волне".
В Ялте избили мужчину, после чего тот умер в больнице. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, Кикавец, который был основным участником конфликта с убитым, получил 13 лет строгого режима. Суд также обязал его выплатить матери жертвы 2,5 миллиона. Гонтаренко, который якобы принимал в избиении минимальное участие, получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.
К слову, Гонтаренко сегодня празднует день рождения. По предварительной информации, с учётом уже проведенного им в СИЗО времени он может освободиться в июле этого года.
Напомним, Сергей Сухов умер в одной из ялтинских больниц в ночь на 7 сентября. У него было 36 ножевых ранений. Следствие считает, что Кикавец и Гонтаренко сначала избили его, а потом отвезли в другое место, где и стали наносить ему удары ножом. После этого, испугавшись, они выбросили жертву у порога клиники и скрылись. Однако вскоре их задержала полиция.