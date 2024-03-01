Британские самоубийцы годами получали яд от украинца из Киева

Житель Киева годами продавал смертельный яд в Великобританию, который мог стать причиной не менее 130 смертей. Об этом сообщает Би-би-си.

Журналисты выяснили, что "торговцем смертью" оказался Леонид Закутенко. Рекламу своего товара он выставлял на сайтах для тех, кто хочет свести счёты с жизнью. Это химическое вещество можно легально продавать в Британии, однако только тем компаниям, которые используют его в соответствии с законом. Частным лицам химоружие не должно попадать в руки, пишет издание.

Журналисты, обнаружившие Закутенко в Киеве, спросили, зачем он этим занимается, однако тот в ответ отрицал все обвинения. При этом в беседе с репортёром, работающим под прикрытием, украинец признался, что отправляет в Лондон в неделю по пять коробок с ядом.

С начала 2019 года в Британии было зафиксировано более 130 смертей от этого вещества. Нельзя утверждать, что во всех случаях яд приобретался у Закутенко. Известно, что до этого за продажу арестовали канадца.